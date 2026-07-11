نيوزيلندا والهند تعلنان إقامة شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الدفاعي والتجاري

ويلينغتون-سانا

أعلنت نيوزيلندا والهند إقامة شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن والتجارة.

وذكر بيان مشترك أصدره رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون ونظيره الهندي ناريندرا مودي، ونقلته وكالة فرانس برس، أن الشراكة الاستراتيجية تتضمن تعزيز التعاون الدفاعي من خلال إجراء مناورات بحرية مشتركة، إلى جانب توسيع التعاون في مجالات التجارة والدبلوماسية والثقافة والرياضة والعلوم.

وأكد الجانبان التزامهما العمل من أجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة وتنعم بالأمن والسلام والازدهار، مع تعزيز التعاون البحري.

بدوره قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون: إن الاتفاقية الجديدة ستمنح العلاقات الثنائية “إطاراً أوسع وآفاقاً جديدة”.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى نيوزيلندا في ختام جولة خارجية استمرت من السادس إلى الحادي عشر من تموز، وشملت أيضاً إندونيسيا وأستراليا.