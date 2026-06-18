قطر والإمارات توقعان مذكرة تفاهم لحماية البيانات والمعلومات الأمنية المشتركة

الدوحة-سانا

وقعت قطر والإمارات اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم لحماية البيانات والمعلومات الخاصة بالمشاريع الأمنية المشتركة.

وذكرت وزارة الداخلية القطرية في بيان على منصة إكس، أن المذكرة التي وقعتها وزارتا الداخلية في قطر والإمارات في الدوحة تضمنت عدة مشروعات مشتركة بين الجانبين، تشمل الربط الشبكي، وربط الأنظمة المرورية، إضافة إلى تبادل بيانات وبصمات المبعدين والبصمات المجهولة إلكترونياً.

في السياق، دشن وكيلا وزارتي الداخلية في البلدين مشروع التكامل الثنائي للأنظمة المرورية، ومشروع منظومة تبادل البيانات وبصمات المبعدين إلكترونياً، وذلك بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، بما يسهم في رفع كفاءة تبادل المعلومات والخبرات الأمنية والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم الأمن والاستقرار في البلدين.