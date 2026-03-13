ماكرون: دور فرنسا في الحرب دفاعي بحت ولا شيء يبرّر استهدافها

باريس-سانا

جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التأكيد أن موقف بلاده من الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية هو “دفاعي بحت”، مؤكداً أنه لا يوجد ما يبرّر مهاجمة فرنسا، وذلك بعد مقتل جندي فرنسي في كردستان العراق.

ونقلت فرانس برس عن ماكرون قوله خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس اليوم الجمعة: إن فرنسا ستواصل التزام الهدوء والعزيمة لتكون جديرة بثقة شركائها، ولحماية مواطنيها والدفاع عن مصالحها وأمنها، مشيراً إلى أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني “بعد ظهر اليوم”.

وأكد ماكرون مجدداً أن الهجوم الذي شنّته طائرة مسيّرة في شمال العراق على جنود فرنسيين “غير مقبول”، موضحاً أنه طلب إجراء تحليل عسكري شامل للهجوم.

وكان ماكرون قد أعلن عبر منصة “إكس” في وقت سابق اليوم مقتل جندي فرنسي وإصابة ستة آخرين بجروح في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة مشتركة في أربيل بكردستان العراق في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية المستمرة منذ ال 28 شباط الماضي.