كانبرا-سانا

توصل باحثون من جامعة سيدني الأسترالية إلى نتائج واعدة في تطوير علاج تجريبي على شكل قطرات أنفية، يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)، وأظهر قدرة على تحسين الذاكرة والتعلم وتعزيز نمو الخلايا العصبية لدى فئران مسنة وأخرى معدّلة وراثياً لمحاكاة مرض الزهايمر.

وذكرت الجامعة في بيان نشرته أمس الخميس، أن الدراسة المنشورة في مجلة «Advanced Science» العلمية أظهرت أن العلاج يحفّز خلايا الأنف على إنتاج بروتين «عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ» (BDNF)، الذي يؤدي دوراً مهماً في دعم بقاء الخلايا العصبية ووظائفها، وتعزيز التعلم وتكوين الذاكرة، وذلك من خلال جزيئات الحمض النووي الريبوزي المرسال المحمّلة داخل جسيمات نانوية دهنية.

وأظهرت التجارب على الفئران المسنة التي تلقت القطرات تحسناً في اختبارات الذاكرة والتعلم، إذ اقترب أداؤها من مستويات الفئران الصغيرة، كما سجلت أدمغتها زيادة بمقدار 2.4 مرة في الخلايا المرتبطة بتكوين خلايا عصبية جديدة مقارنة بالمجموعة الضابطة.

وفي تجارب أخرى على فئران معدّلة وراثياً لمحاكاة مرض الزهايمر، رصد الباحثون تحسناً في الأداء الإدراكي والذاكرة، إلى جانب ارتفاع مؤشرات نمو الخلايا العصبية في منطقة الحُصين المسؤولة عن التعلم والذاكرة، دون انخفاض واضح في الترسبات النشوانية المرتبطة بالمرض، ما يشير إلى أن تأثير العلاج قد يرتبط بدعم وظائف الخلايا العصبية وصحتها، وليس باستهداف تلك الترسبات مباشرة.

وأوضح قائد الدراسة البروفيسور غريغ نيلي أن التقنية تعتمد على إيصال تعليمات جينية إلى خلايا الأنف لتحفيزها على إنتاج البروتين العلاجي، الذي يمكنه الوصول إلى الدماغ عبر المسارات العصبية المرتبطة بالتجويف الأنفي، متجاوزاً بذلك الحاجز الدموي الدماغي الذي يحد من وصول كثير من الأدوية إلى أنسجة الدماغ.

ولا يزال العلاج في مرحلة التجارب على الحيوانات، إذ يتطلب الانتقال إلى الدراسات البشرية استكمال اختبارات السلامة والفعالية، فيما يتوقع الباحثون إمكان بدء التجارب السريرية خلال العامين المقبلين، وقد تتيح هذه التقنية، في حال إثبات نجاحها، مسارات جديدة لدراسة علاجات اضطرابات الذاكرة وأمراض التنكس العصبي المرتبطة بالتقدم في العمر.