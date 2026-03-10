قطر تعترض صواريخ إيرانية في أجواء البلاد

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم الثلاثاء، أن منظومات دفاعها الجوي اعترضت صواريخ باليستية إيرانية في أجواء البلاد.

وبيّنت الوزارة في بيانها أن دولة قطر تعرضت لاعتداء بخمسة صواريخ باليستية من إيران، حيث نجحت القوات المسلحة في التصدي لها دون تسجيل أي خسائر.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً مع استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، والتي طالت منشآت حيوية في عدة دول عربية وإقليمية، ما أثار مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.

