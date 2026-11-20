سيئول-سانا‏

نقضت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، حكماً بالسجن 15 عاماً بحق ‏رئيس الوزراء السابق هان دوك سو، على خلفية دوره في محاولة الرئيس السابق يون ‏سيوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد عام 2024، وأعادت القضية إلى محكمة ‏سيئول للاستئناف لإعادة النظر فيها.‏

ونقلت وكالة يونهاب عن رئيس المحكمة جو هي ديه قوله: إن الأحكام العرفية التي ‏أعلنها يون لا تتماشى مع النظام الدستوري وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب، مؤكداً ‏عدم قانونيتها.‏

وأوضحت المحكمة أن الحكم السابق تضمن إشكاليات في تقييم بعض أفعال هان قبل ‏إعلان الأحكام العرفية، ولا سيما فيما يتعلق بمحاولة تقويض الدستور، لكنها أبقت على ‏إدانته بتهم تتصل بجمع توقيعات أعضاء مجلس الوزراء على وثيقة مرتبطة بالأحكام ‏العرفية، ومراجعة تنفيذ أمر بقطع الكهرباء والمياه عن بعض وسائل الإعلام.‏

وكانت محكمة ابتدائية حكمت على هان بالسجن 23 عاماً في كانون الثاني الماضي، ‏قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة إلى 15 عاماً في أيار، فيما أحالت ‏المحكمة العليا القضية إلى هيئتها القضائية الكاملة في آب الماضي نظراً لأهميتها ‏التاريخية والاهتمام العام بها.‏

ويأتي ذلك في وقت يقضي فيه الرئيس السابق يون سيوك يول عقوبة السجن المؤبد، ‏بعد إدانته بقيادة تمرد على خلفية إعلانه الأحكام العرفية، ومن المقرر أن تصدر ‏محكمة الاستئناف حكمها في قضيته في 26 كانون الثاني 2027.‏