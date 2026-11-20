سيئول-سانا
نقضت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، حكماً بالسجن 15 عاماً بحق رئيس الوزراء السابق هان دوك سو، على خلفية دوره في محاولة الرئيس السابق يون سيوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد عام 2024، وأعادت القضية إلى محكمة سيئول للاستئناف لإعادة النظر فيها.
ونقلت وكالة يونهاب عن رئيس المحكمة جو هي ديه قوله: إن الأحكام العرفية التي أعلنها يون لا تتماشى مع النظام الدستوري وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب، مؤكداً عدم قانونيتها.
وأوضحت المحكمة أن الحكم السابق تضمن إشكاليات في تقييم بعض أفعال هان قبل إعلان الأحكام العرفية، ولا سيما فيما يتعلق بمحاولة تقويض الدستور، لكنها أبقت على إدانته بتهم تتصل بجمع توقيعات أعضاء مجلس الوزراء على وثيقة مرتبطة بالأحكام العرفية، ومراجعة تنفيذ أمر بقطع الكهرباء والمياه عن بعض وسائل الإعلام.
وكانت محكمة ابتدائية حكمت على هان بالسجن 23 عاماً في كانون الثاني الماضي، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة إلى 15 عاماً في أيار، فيما أحالت المحكمة العليا القضية إلى هيئتها القضائية الكاملة في آب الماضي نظراً لأهميتها التاريخية والاهتمام العام بها.
ويأتي ذلك في وقت يقضي فيه الرئيس السابق يون سيوك يول عقوبة السجن المؤبد، بعد إدانته بقيادة تمرد على خلفية إعلانه الأحكام العرفية، ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها في قضيته في 26 كانون الثاني 2027.