دمشق-سانا



اتفقت وزارة المالية السورية وبعثة خبراء صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع جمع وزير المالية محمد يسر برنية برئيس البعثة رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام زيارة البعثة إلى دمشق، على إجراء مشاورات المادة الرابعة الخاصة بسوريا في آذار عام 2027.



وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن الاجتماع بين الجانبين تناول تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026، حيث أكدت بعثة الصندوق أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.



وبحث الجانبان المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة عام 2027، بما في ذلك مبادرة الوزارة لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم.



وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.



وتتيح مشاورات المادة الرابعة،‏ المنصوص عليها في اتفاقية تأسيس صندوق النقد ‏الدولي، ‏إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ‏ومناقشة السياسات الاقتصادية مع السلطات المعنية، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار ‏الاقتصادي والنقدي والمالي.‏



وكان وزير المالية محمد يسر برنية بحث في الـ 24 من أيلول الماضي مع بعثة ‏صندوق النقد الدولي، التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات ‏مالية الحكومة، وناقش معها مخرجات المشاورات والنتائج الأولية لأعمالها وفق دليل ‏إحصاءات مالية الحكومة (‏GFSM‏)، الذي يشكل المعيار الدولي لإعداد الإحصاءات ‏المالية الحكومية.