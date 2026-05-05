الملك عبد الله يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات

مكالمة هاتفية موقع بدون توصيف وأسماء 2 الملك عبد الله يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات

عمان-سانا

أدان ملك الأردن عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن الملك الأردني أكد خلال الاتصال، تضامن المملكة الكامل مع الإمارات في مواجهة هذه الاعتداءات، معرباً عن دعم الأردن لجميع الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات لحماية أمنها وسيادتها.

وشدد الملك عبد الله الثاني على ضرورة العمل للحفاظ على التهدئة في الإقليم، واحترام سيادة الدول العربية وأمنها.

وكان ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح أمس الإثنين، جراء هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية استهدف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية في الإمارات، في حين تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة “أدنوك” يوم الأحد لإصابة بمقذوفات شمال مدينة الفجيرة.

السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين
ارتقاء 98 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
الأمم المتحدة تدعو لحماية العاملين بالمجال الإنساني
تركيا وإستونيا تؤكدان ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
بابا الفاتيكان يجدد دعوته لإحلال السلام في العالم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك