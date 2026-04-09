ترامب: الجيش الأمريكي سيبقى منتشراً قرب إيران حتى التوصل إلى “اتفاق حقيقي”

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية المنتشرة قرب إيران ستبقى متمركزة في المنطقة إلى حين التوصل إلى “اتفاق حقيقي”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله أمس الأربعاء على منصته “تروث سوشال”: إن “كل السفن والطائرات والأفراد العسكريين الأمريكيين، إضافة إلى الذخائر والأسلحة الإضافية، وكل ما هو مناسب وضروري لإلحاق الهزيمة الساحقة بالعدو الذي أُضعف بشكل كبير، ستبقى في مواقعها إلى حين الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي الذي تم التوصل إليه”.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن فجر أمس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، وذلك بعد 39 يوماً من الحرب.

وبعد نجاح وساطة باكستان في التوصل إلى الاتفاق، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة يوم غدٍ الجمعة في إسلام آباد، بهدف التوصل إلى “اتفاق نهائي”.