دير الزور-سانا

شهدت محافظة دير الزور على مدى اليومين الماضيين سلسلة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والمجتمعية، نظمتها مديريتا الثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمات دولية وجمعيات أهلية، بهدف دعم الأطفال وتنمية مهاراتهم ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل.

“براعم الفرات”.. أنشطة ثقافية ورياضية

شارك عدد من طلاب المدارس في فعالية بعنوان “براعم الفرات”، تضمنت أنشطة للرسم والألعاب الرياضية وقراءة الكتب والمسابقات وذلك في ملعب نادي الضباط، شارك بتنظيمها مؤسسة مدينة ومنظمة خطوات.

” لكل طفل حكاية”

وفي المركز الثقافي بالمدينة أقيمت فعالية ” لكل طفل حكاية ” التي نظمتها هيئة مار أفرام بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، وتضمنت الفعالية التي شارك بها أطفال من معهد النور للمكفوفين، وآخرون مصابون بالسكري والسرطان، عروضاً مسرحية وفقرات شعرية وتعريفاً باتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب أنشطة ترفيهية وتفاعلية.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور مهند حنيدي أن الفعاليات تهدف إلى دعم الأطفال وإبراز مواهبهم وقدراتهم، وتوفير مساحات آمنة تتيح لهم التعلم والمشاركة والتفاعل، مشيراً إلى أهمية دمج الأطفال ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع من خلال التعاون مع مختلف الجهات.

وكانت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور افتتحت في الـ 18 من الشهر الجاري، مركز الأمل ‏للدعم النفسي والاجتماعي، بعد استكمال أعمال ترميمه وإعادة تأهيله، وذلك ضمن ‏فعاليات اليوم العالمي للطفل، وبالتعاون مع منظمة العمل من أجل الإنسانية (‏Action ‎For Humanity‏).‏

ويقدم المركز خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي لنحو 400 طفل تتراوح ‏أعمارهم بين 6 و17 عاماً، من الفئات الأكثر تضرراً، ولا سيما الأيتام وذوي الإعاقة.‏

ويُحتفل باليوم العالمي للطفل في الـ 20 من تشرين الثاني من كل عام وأُقرت هذه المناسبة في ‏عام 1954، وترعاها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” لتعزيز الترابط الدولي ‏والتوعية بحقوق الأطفال وتحسين رفاهيتهم.‏