أردوغان يندد بـ “القرصنة والبلطجة” الإسرائيلية ويدعو لتحرك دولي ضد ممارسات الاحتلال

أنقرة-سانا

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة اليوم الإثنين ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واصفاً اعتداءاتها الأخيرة على “أسطول الصمود العالمي” بـ “القرصنة والبلطجة”.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله في تصريحات عقب ترؤسه اجتماعاً لحكومته في أنقرة: “إن الهجمات الإسرائيلية على أسطول الصمود الذي يضم مواطنين من 40 دولة، لن تعيق جهود المجتمع الدولي في التضامن مع الشعب الفلسطيني”، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمواجهة الممارسات الإسرائيلية الخارجة عن القانون الدولي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت في وقت سابق اليوم، عملية الاستيلاء على سفن “أسطول الصمود العالمي” المتجهة من تركيا نحو القطاع، وذلك في المياه الدولية قبالة السواحل القبرصية حيث قامت باعتقال عشرات المشاركين، رغم أن منظمي الأسطول أكدوا أن المهمة “إنسانية وسلمية”، وتهدف لإيصال المساعدات إلى غزة.