غزة-سانا
قُتل فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن فلسطينيا قُتل إثر قصف طائرة مسيّرة للاحتلال المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع فجر اليوم.
وأشارت إلى أن عدداً من الفلسطينيين أصيبوا جراء قصف قرب مقر شركة توزيع الكهرباء في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
وفي السياق، أصيب خمسة آخرون، أحدهم بجروح خطيرة، إثر قصف منزل في شارع المعامل بحي الدرج شرق المدينة الليلة الماضية.
وكان فلسطيني قُتل وأصيبت امرأة، أمس الخميس، بنيران قوات الاحتلال في القطاع.