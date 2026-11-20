غزة-سانا‏

قُتل فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق ‏متفرقة في قطاع غزة.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن فلسطينيا قُتل إثر قصف طائرة مسيّرة ‏للاحتلال المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع فجر اليوم.‏

وأشارت إلى أن عدداً من الفلسطينيين أصيبوا جراء قصف قرب مقر شركة توزيع ‏الكهرباء في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.‏

وفي السياق، أصيب خمسة آخرون، أحدهم بجروح خطيرة، إثر قصف منزل في شارع ‏المعامل بحي الدرج شرق المدينة الليلة الماضية.‏

وكان فلسطيني قُتل وأصيبت امرأة، أمس الخميس، بنيران قوات الاحتلال في القطاع.‏