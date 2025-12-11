مؤتمر إقليمي في الأردن لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني

عمان-سانا

بحث المشاركون بأعمال المؤتمر الإقليمي حول “المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني” في عمان اليوم، التحديات المتزايدة أمام تطبيق القانون في المنطقة والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن المشاركين بالمؤتمر الذي عقد بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة الدول العربية، ناقشوا سبل تعزيز الامتثال الوطني للقانون الدولي الإنساني، بما يشمل تطوير التشريعات، وبناء القدرات المؤسّسية، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، إضافة إلى التأكيد على أهمية العمل الجماعي والتعاون الإقليمي.

وأجمع المشاركون على أنّ المؤتمر الذي اختتم مساء اليوم، يشكّل محطة استراتيجية ضمن مسار المبادرة العالمية، تمهيداً لانعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى لصون الإنسانية في الحرب عام 2026.

يشار إلى أن المؤتمر انعقد بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء من الدول العربية، ويأتي في إطار المبادرة العالمية التي أطلقها الأردن عام 2024 بالشراكة مع عدد من الدول واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف تعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، ودعم حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والمرافق الصحية في النزاعات المسلّحة.