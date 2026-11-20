تواجه آلاف العائلات في مخيمات خربة الجوز بإدلب ظروفاً معيشية صعبة مع اقتراب الشتاء، وسط نقص الاحتياجات الأساسية ومخاطر السيول، بالتزامن مع جهود حكومية لتأمين مستلزمات الشتاء وإيجاد حلول سكنية تتيح عودة الأهالي.