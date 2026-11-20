مخيمات النازحين في خربة الجوز بإدلب .. تحديات معيشية واحتياجات إنسانية تاريخ النشر: 2026/11/20 1:13 مساءً اخر تحديث: 2026/11/20 1:13 مساءً تواجه آلاف العائلات في مخيمات خربة الجوز بإدلب ظروفاً معيشية صعبة مع اقتراب الشتاء، وسط نقص الاحتياجات الأساسية ومخاطر السيول، بالتزامن مع جهود حكومية لتأمين مستلزمات الشتاء وإيجاد حلول سكنية تتيح عودة الأهالي. 218 مليون شجرة مثمرة تشكل ثروة زراعية في سوريا تفتّح أزهار أشجار اللوزيات في بساتين دركوش غرب إدلب مؤسسة الإسكان توجّه خططها الجديدة لمعالجة العجز السكني في دمشق وإدلب ذاكرة الثورة تُروى من أفواه صانعيها في ندوة بمعرض إدلب للكتاب مدير زراعة إدلب: نعول على حملة “الوفاء لإدلب” لإعادة إحياء القطاع الزراعي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلبمخيمات خربة الجوز مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة التعليم العالي تصدر ملحقاً لشروط مفاضلة النقل والقبول في الجامعات الخاصة السعودية تدين التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وتؤكد دعم سيادة سوريا علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي وزير الداخلية يبحث مع وفد من الإنتربول تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل التصدي لمحاولات “حزب الله” تقويض سيادة لبنان آخر الأخبار دولي كوريا الجنوبية تتصدر مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية منوعات باحثون أستراليون يطورون قطرات أنفية تجريبية لتحسين الذاكرة ودعم صحة الدماغ اقتصاد مبعوث أممي: تمويل التنمية المستدامة في الخليج يتطلب 2% من الناتج المحلي