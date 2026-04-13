رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران

إسلام أباد-سانا

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الإثنين: إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران “صامد”، مؤكداً مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق بعد فشل محادثات إسلام أباد نهاية الأسبوع.

ونقلت وكالة فرانس برس عن شريف قوله في تصريح مقتضب خلال اجتماع لمجلس الوزراء: “لا يزال وقف إطلاق النار صامداً، وفي هذه اللحظة تُبذل جهود مكثفة لحل القضايا العالقة”.

وكان شريف اعتبر في العاشر من نيسان الجاري، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في العاصمة إسلام أباد، تمثل فرصة حاسمة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط منذ ‌أسابيع.

وانتهت المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران نهاية الأسبوع الماضي دون تحقيق أي تقدم، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقاً نيته فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

