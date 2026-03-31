ترامب للدول الأوروبية: اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم

واشنطن-سانا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية التي رفضت طلبات أمريكية بالتدخل في الحرب ضد إيران والتي “لا تستطيع الحصول على وقود الطائرات بسبب مضيق هرمز”، في ظل استمرار الحرب في المنطقة، قائلاً: “اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم”.

وكتب ترامب عبر منصته على “تروث سوشيال”: إن “على هذه الدول، ومن بينها المملكة المتحدة، أن تتجه أولاً إلى شراء النفط من الولايات المتحدة، التي لديها ما يكفي من الإمدادات”.

وأضاف: “ستضطرون عندها إلى تعلّم كيفية الدفاع عن أنفسكم، فالولايات المتحدة لن تكون موجودة لمساعدتكم بعد الآن، تماماً كما لم تكونوا موجودين لمساعدتنا”، مشيراً إلى أنه “تم تدمير إيران، بشكل أساسي، وانتهى الجزء الأصعب”.

وشهدت عمليات الشحن عبر مضيق هرمز تباطؤاً كبيراً في الأسابيع الأخيرة، مع إغلاق إيران الكامل تقريباً للممر المائي جراء الحرب.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية منذ الـ28 من شباط الماضي، وتوسعت لتشمل اعتداءات إيرانية على عدد من دول المنطقة، وعلى منشآت النفط والغاز فيها، وإغلاق مضيق هرمز الحيوي، واستهداف السفن التي تحاول المرور فيه، وتسببت الحرب بارتفاع كبير في أسعار الطاقة، واهتزاز سوقها العالمي.