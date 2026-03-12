الدفاعات السعودية تعترض و تدمر 19 طائرة مسيّرة

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن اعتراض وتدمير 18 طائرة مسيّرة بالمنطقة الشرقية، و اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي تأكيده اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 18 طائرة مسيّرة بالمنطقة الشرقية، كما اعترضت و دمرت مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة النفطي.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها السعودية، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.