ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 5 آلاف ‏قتيل

كراكاس-سانا‌‎ ‎

ارتفع عدد قتلى الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي ‏إلى 5.119 شخصاً، وذلك وفقاً لأحدث إحصائية رسمية ‏صدرت، أمس السبت‎.‎

وذكرت وكالة فرانس برس أن عدد المصابين بقي ثابتاً عند ‌‏16.740 شخصاً، حسب المعلومات التي نشرها رئيس البرلمان ‏الفنزويلي خورخي رودريغيز عبر تطبيق تلغرام.‎

وفي مدينة لا غوايرا الأكثر تضرراً تتواصل عمليات انتشال ‏الجثث من تحت أنقاض عشرات المباني المنهارة، في حين ‏أصبح الآلاف بلا مأوى، ولجأ آخرون إلى مخيمات مؤقتة تفتقر ‏غالبيتها إلى إمدادات المياه وأنظمة صرف صحي فاعلة. ‎

وضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ‏ريختر البلاد بفارق زمني يقل عن دقيقة واحدة في الـ 24 من ‏حزيران الماضي، وخلّفا دماراً كبيراً في مدينة لا غوايرا ‏الساحلية الواقعة شمال العاصمة كراكاس‎.‎