ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 5 آلاف ‏قتيل

كراكاس-سانا
ارتفع عدد قتلى الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 5.119 شخصاً، وذلك وفقاً لأحدث إحصائية رسمية صدرت، أمس السبت.
وذكرت وكالة فرانس برس أن عدد المصابين بقي ثابتاً عند 16.740 شخصاً، حسب المعلومات التي نشرها رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز عبر تطبيق تلغرام.
وفي مدينة لا غوايرا الأكثر تضرراً تتواصل عمليات انتشال الجثث من تحت أنقاض عشرات المباني المنهارة، في حين أصبح الآلاف بلا مأوى، ولجأ آخرون إلى مخيمات مؤقتة تفتقر غالبيتها إلى إمدادات المياه وأنظمة صرف صحي فاعلة.
وضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر البلاد بفارق زمني يقل عن دقيقة واحدة في الـ 24 من حزيران الماضي، وخلّفا دماراً كبيراً في مدينة لا غوايرا الساحلية الواقعة شمال العاصمة كراكاس.