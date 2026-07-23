حرائق واسعة تجتاح جنوب غرب أوروبا وتخلف ضحايا وأضراراً بيئية واسعة

عواصم-سانا
اجتاحت سلسلة من حرائق الغابات مناطق واسعة في جنوب غرب أوروبا، جراء موجة حر شديدة ورياح جافة، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وتدمير عشرات آلاف الهكتارات، وإجبار آلاف السكان على إخلاء منازلهم، وسط استنفار فرق الإنقاذ والإطفاء، وفقاً لوكالة فرانس برس.
ففي إيطاليا، وفقاً لما ذكرته فرانس برس، اليوم الخميس، اندلعت عشرات الحرائق في الغابات والمناطق الحرجية بجزيرة صقلية، تؤججها رياح حارة، ما أدى إلى مقتل أحد رجال الإطفاء أثناء مشاركته في عمليات إخماد النيران، فيما سجلت منطقة كالابريا المجاورة أكثر من 160 حريقاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وفي فرنسا، يواصل رجال الإطفاء مكافحة حريقين كبيرين، أحدهما في مقاطعة جيروند، حيث اجتاح أكثر من ألف هكتار وما زال يتمدد، والآخر في مقاطعة فار، بعدما التهم 2500 هكتار، وأجبر مئات السكان على إخلاء منازلهم، وسط تحذيرات رسمية من أن الحرائق أتت على أكثر من 44 ألف هكتار منذ بداية العام.
وفي إسبانيا، يواجه مئات رجال الإطفاء حرائق مستعرة في محيط العاصمة مدريد، ولا سيما في مقاطعتي غوادالاخارا وتوليدو، امتداداً لمأساة حرائق سرقسطة وألميريا التي أسفرت مؤخراً عن سقوط 13 ضحية.
وتتعرض أوروبا لموجات حر تعد من الأشد، إذ سجلت دول في غرب القارة ووسطها درجات حرارة غير مسبوقة، بلغت في ألمانيا 41.3 درجة مئوية للمرة الأولى.