حرائق واسعة تجتاح جنوب غرب أوروبا وتخلف ضحايا وأضراراً بيئية واسعة

عواصم-سانا



اجتاحت سلسلة من حرائق الغابات مناطق واسعة في جنوب غرب أوروبا، جراء موجة حر شديدة ورياح جافة، ما أسفر عن ‏سقوط ضحايا، وتدمير عشرات آلاف الهكتارات، وإجبار آلاف السكان على إخلاء منازلهم، وسط استنفار فرق الإنقاذ ‏والإطفاء، وفقاً لوكالة فرانس برس.‏

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ففي إيطاليا، وفقاً لما ذكرته فرانس برس، اليوم الخميس، اندلعت عشرات الحرائق في الغابات والمناطق الحرجية بجزيرة ‏صقلية، تؤججها رياح حارة، ما أدى إلى مقتل أحد رجال الإطفاء أثناء مشاركته في عمليات إخماد النيران، فيما سجلت ‏منطقة كالابريا المجاورة أكثر من 160 حريقاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.‏

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وفي فرنسا، يواصل رجال الإطفاء مكافحة حريقين كبيرين، أحدهما في مقاطعة جيروند، حيث اجتاح أكثر من ألف هكتار ‏وما زال يتمدد، والآخر في مقاطعة فار، بعدما التهم 2500 هكتار، وأجبر مئات السكان على إخلاء منازلهم، وسط تحذيرات ‏رسمية من أن الحرائق أتت على أكثر من 44 ألف هكتار منذ بداية العام.‏

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وفي إسبانيا، يواجه مئات رجال الإطفاء حرائق مستعرة في محيط العاصمة مدريد، ولا سيما في مقاطعتي غوادالاخارا ‏وتوليدو، امتداداً لمأساة حرائق سرقسطة وألميريا التي أسفرت مؤخراً عن سقوط 13 ضحية. ‏

وتتعرض أوروبا لموجات حر تعد من الأشد، إذ سجلت دول في غرب القارة ووسطها درجات حرارة غير مسبوقة، بلغت في ‏ألمانيا 41.3 درجة مئوية للمرة الأولى. ‏

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