دعوة أوروبية لضمان سلامة بعثة اليونيفيل في لبنان

بروكسل-سانا

دعت عشر دول أوروبية والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى ضمان “سلامة وأمن” قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان “يونيفيل”، بعد مقتل ثلاثة من جنودها مؤخراً.

وأكد وزراء خارجية بلجيكا وقبرص وكرواتيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، وفق ما نقلت فرانس برس، أن “كل الأطراف، في كل الظروف، مطالبة بضمان سلامة وأمن عناصر ومقار اليونيفيل”، مشددين على دعمهم الثابت لمهمتها ودعوتهم إلى إبقاء قنوات خفض التصعيد مفتوحة، مستنكرين “الخسائر غير المقبولة في الأرواح”.

ودعا الوزراء في بيانهم إسرائيل إلى “تجنب أي تصعيد إضافي للنزاع، ولا سيما من خلال عملية برية على الأراضي اللبنانية”، ونددوا “بهجمات حزب الله ضد إسرائيل دعماً لإيران”.

وحثوا الحكومة اللبنانية على تنفيذ إجراءات ملموسة لا رجعة فيها على كل المستويات لاستعادة سيادتها على كامل الأراضي، ولا سيما فيما يتعلق باحتكار الدولة للسلاح.

وقُتل جندي إندونيسي من قوة حفظ السلام يوم أمس الأول الأحد، جراء انفجار مقذوف مجهول المصدر قرب بلدة “عدشيت القصير” الحدودية، فيما قتل جنديان آخران أمس الإثنين في انفجار قرب “بني حيان”، وهي بلدة حدودية أخرى، وأصيب عدد من الجنود بجروح.

وتتمركز قوة اليونيفيل التي تضم حوالي 8200 جندي من 47 دولة، في جنوب لبنان، حيث تدور اشتباكات متواصلة بين إسرائيل وميليشيا حزب الله في امتداد للحرب التي بدأت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى في الـ 28 من شباط الماضي.