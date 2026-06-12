55 قتيلاً جراء زلزال الفلبين والبحث متواصل عن مفقودين

مانيلا-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب سواحل مينداناو جنوبي الفلبين يوم الإثنين الماضي إلى أكثر من 55 قتيلاً، فيما يواصل عناصر الإنقاذ إزالة العوائق من الطرق والبحث عن مفقودين رغم الأمطار والهزات الارتدادية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن بيانات حكومية أفادت اليوم الجمعة بتسجيل 8 وفيات جديدة، ما يرفع عدد ضحايا الزلزال إلى 55 قتيلاً، إضافة إلى تسجيل 31 مفقوداً.

وقال رئيس إدارة الكوارث رينيه بونسالان: إن المروحيات لا تزال تُستخدم في إقليم سارانغاني الأكثر تضرراً، لنقل الغذاء والمياه إلى السكان رغم إعادة فتح العديد من الطرق، في ظل استمرار انقطاع الكهرباء.

وأضاف: “لا تزال الهزات الارتدادية والأمطار التي هطلت الليلة الماضية تعيق عمل فرق الإنقاذ، ما يضطرنا إلى تعليق بعض العمليات مؤقتاً”، في إشارة إلى أعمال إزالة الصخور الكبيرة باستخدام الجرافات.

ولفت بونسالان إلى أنه رغم استمرار عمليات البحث عن المفقودين، فإن الآمال في العثور على ناجين تتضاءل مع مرور الوقت.

يشار إلى أن الزلزال الذي بلغت شدته 7.8 درجات تسبب في انهيار مبانٍ وانزلاقات للتربة، واستدعى إطلاق تحذيرات من أمواج تسونامي.

وتشهد الفلبين نشاطاً زلزالياً متكرراً، إذ ضرب في تشرين الأول الماضي زلزالان بقوة 7.4 و6.7 درجات شرق مينداناو، أسفرا عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، فيما خلّف زلزال بقوة 6.9 درجات في مقاطعة سيبو 76 قتيلاً وفق إحصاءات حكومية.