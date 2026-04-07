مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع قرار لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

نيويورك-سانا

يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار مخفّف إلى حد كبير لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي أغلقته إيران منذ بدء الحرب بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل في الـ 28 من شباط الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية قولها: إنه سيتم بعد ظهر اليوم التصويت على هذه الخطوة التي كانت قد أُرجئت مرات عدة.

وأطلقت البحرين، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر، وبدعم من دول الخليج، مفاوضات قبل أسبوعين حول نص من شأنه أن يمنح تفويضاً من الأمم المتحدة لأي دولة تريد استخدام القوة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، لكن في مواجهة اعتراضات العديد من الأعضاء الدائمين، خُفِّف النص بشكل تدريجي وأرجئ التصويت عليه الذي كان مقرراً الجمعة الماضية مرات عدة بسبب احتمال استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو).

ومازالت النسخة الأخيرة من النص التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، تدين الهجمات الإيرانية على السفن، وتشجع الدول المعنية على “تنسيق الجهود ذات الطابع الدفاعي والمتناسبة مع الظروف، لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية”.

ويطالب مشروع القرار إيران “بالتوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن” التي تعبر هذا الطريق التجاري الحيوي وعن أي محاولة لعرقلة حرية الملاحة، كما يشير إلى أن المجلس سيكون مستعداً “للنظر في اتخاذ إجراءات أخرى” ضد من يقوّض حرية الملاحة في الممر.

ومن المقرر إجراء التصويت الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، أي قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران مهدداً بأنه سيدمّرها “بالكامل” ليل الثلاثاء إذا لم تُعِد فتح المضيق.