الكويت تعلن اعتراض صاروخين باليستيين و13 مسيّرة اخترقت أجواء البلاد

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الأربعاء أن منظوماتها الدفاعية تصدّت بنجاح لصاروخين باليستيين و13 طائرة مسيّرة إيرانية معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد فجر اليوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان عبر منصة إكس: إن القوات المسلحة رصدت الصواريخ والمسيّرات لحظة دخولها الأجواء الكويتية، وتم اعتراضها والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة، مؤكداً جاهزية وحدات الدفاع الجوي للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن البلاد.

بدورها، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خروج عدد من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية من الخدمة، جراء تضررها بشظايا ناجمة عن عملية التصدي للهجمات، مشيرة إلى أن الفرق الفنية تعمل على إعادة تأهيلها وضمان استقرار الشبكة الكهربائية.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت في وقت سابق اليوم عن تصدّي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.