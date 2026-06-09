عُمان تنقذ 24 بحاراً هندياً من ناقلة مشتعلة قبالة سواحلها

مسقط-سانا

أجلت السلطات العُمانية 24 بحاراً هندياً من على متن ناقلة اندلعت فيها النيران، قبالة سواحل السلطنة جنوب العاصمة مسقط.

وقالت السفارة الهندية في عُمان في بيان نُشِر على شبكات التواصل الاجتماعي أمس الإثنين: “نشعر بالامتنان للسلطات العمانية لاستجابتها السريعة وإنقاذها جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 من حملة الجنسية الهندية وضمان سلامتهم”.

وكانت وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية، أفادت بأنه جرى الإبلاغ عن حريق على متن الناقلة “أم تي ماريفكس” التي ترفع علم بالاو، وعلى متنها 24 بحاراً هندياً، مشيرةً إلى أن “جميعهم بأمان”.

وأظهرت صور نشرها “اتحاد البحارة في الهند” على وسائل التواصل الاجتماعي طاقم السفينة، وهم ينتشلون بواسطة مروحية من على متنها، فيما تصاعد دخان أسود كثيف من جسر القيادة والغرف.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، شهدت منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز سلسلة من الحوادث الأمنية التي طالت سفناً تجارية وناقلات نفط، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في حركة الملاحة، وإمدادات الطاقة العالمية.