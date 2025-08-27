لازاريني: الفلسطينيون بين الموت قصفاً أو جوعاً في غزة

نيويورك-سانا

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون خيارين مأساويين: القتل تحت القصف الإسرائيلي أو الموت جوعاً نتيجة الحصار.

وأوضح لازاريني في منشور على منصة “إكس” أنه بعد نحو 700 يوم من الحرب لم يعد هناك مكان آمن في غزة حيث تتعرض المنازل والملاجئ والمشافي والمدارس للقصف اليومي، بينما يقتل الأطباء والصحفيون والعاملون الإنسانيون بوتيرة غير مسبوقة.

وأضاف: إن الجوع يهدد الجميع بموت بطيء وصامت، محذراً من استمرار الجرائم في ظل إفلات الاحتلال من العقاب، ومشدداً على أن “الوقت حان للتحرك السياسي لإنهاء هذا الجحيم على الأرض”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023 عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة عشرات الآلاف، وتدمير البنية التحتية وفرض حصار خانق أدى إلى تفشي المجاعة وانهيار النظام الصحي رغم القرارات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف الحرب وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.