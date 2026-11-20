واشنطن-سانا‏

سحبت السلطات الأمريكية، مساء أمس الخميس، الهواتف المحمولة من الصحفيين المرافقين للرئيس دونالد ترامب على ‏متن طائرته الرئاسية “إير فورس وان”، وفرضت عليهم وضع الأجهزة التي استخدموها خلال زيارتهم إلى الصين في ‏حقائب عازلة للإشارات، وذلك في إجراء أمني غير معتاد نُفّذ عقب إقلاع الطائرة من مدينة شنتشن، تحسباً لمخاطر ‏التجسس الإلكتروني واختراق البيانات.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن أحد الصحفيين المرافقين للوفد الرئاسي الأمريكي قوله قبيل الإقلاع: “نستعد للإقلاع، ‏وستُسحب هواتفنا مؤقتاً لأسباب أمنية”.‏

وأظهر تقرير مصور للفريق الإعلامي المرافق أحد مساعدي ترامب وهو يجمع هواتف الاستخدام المؤقت، المعروفة ‏باسم “بيرنر فون”، التي استخدمها أفراد من طاقم البيت الأبيض خلال الزيارة، تمهيداً للتخلص منها أو محو البيانات ‏المخزنة عليها، فيما طُلب من الصحفيين وضع الأجهزة التي استخدموها داخل الصين في حقائب عازلة للإشارات ‏حتى وصول الطائرة إلى الولايات المتحدة.‏

وتُعرف هذه الحقائب باسم “حقائب فاراداي”، وهي مصممة لعزل الأجهزة الإلكترونية عن شبكات الاتصالات ‏والإشارات اللاسلكية، بما يحول دون إرسال البيانات أو استقبالها، ويحد من احتمالات اختراق الأجهزة أو مراقبتها ‏إلكترونياً، فيما تُستخدم الهواتف المؤقتة لتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام الهواتف الشخصية في البيئات التي ‏قد تتعرض فيها البيانات للتجسس.‏

وكان عدد من الصحفيين والمصورين وضعوا هواتفهم الشخصية وهواتف العمل، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة ‏والساعات الذكية، داخل تلك الحقائب قبل وصول الوفد الأمريكي إلى الصين الأربعاء الماضي، ولم تُجمع هذه الأجهزة ‏خلال رحلة العودة، ما أتاح لأصحابها استخدامها، بخلاف الذين اعتمدوا على هواتفهم العادية أثناء الزيارة، إذ طُلب ‏منهم تسليمها.‏

وتأتي هذه التدابير في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الاتصالات والبيانات خلال الزيارات الخارجية للرؤساء ‏الأمريكيين، ولا سيما في ظل المخاوف من عمليات التجسس الإلكتروني واختراق الأجهزة المحمولة، وذلك عقب سلسلة ‏لقاءات أجراها ترامب في مدينة شنتشن مع عدد من القادة، بينهم الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي ‏فلاديمير بوتين.‏