واشنطن-سانا
سحبت السلطات الأمريكية، مساء أمس الخميس، الهواتف المحمولة من الصحفيين المرافقين للرئيس دونالد ترامب على متن طائرته الرئاسية “إير فورس وان”، وفرضت عليهم وضع الأجهزة التي استخدموها خلال زيارتهم إلى الصين في حقائب عازلة للإشارات، وذلك في إجراء أمني غير معتاد نُفّذ عقب إقلاع الطائرة من مدينة شنتشن، تحسباً لمخاطر التجسس الإلكتروني واختراق البيانات.
ونقلت وكالة فرانس برس عن أحد الصحفيين المرافقين للوفد الرئاسي الأمريكي قوله قبيل الإقلاع: “نستعد للإقلاع، وستُسحب هواتفنا مؤقتاً لأسباب أمنية”.
وأظهر تقرير مصور للفريق الإعلامي المرافق أحد مساعدي ترامب وهو يجمع هواتف الاستخدام المؤقت، المعروفة باسم “بيرنر فون”، التي استخدمها أفراد من طاقم البيت الأبيض خلال الزيارة، تمهيداً للتخلص منها أو محو البيانات المخزنة عليها، فيما طُلب من الصحفيين وضع الأجهزة التي استخدموها داخل الصين في حقائب عازلة للإشارات حتى وصول الطائرة إلى الولايات المتحدة.
وتُعرف هذه الحقائب باسم “حقائب فاراداي”، وهي مصممة لعزل الأجهزة الإلكترونية عن شبكات الاتصالات والإشارات اللاسلكية، بما يحول دون إرسال البيانات أو استقبالها، ويحد من احتمالات اختراق الأجهزة أو مراقبتها إلكترونياً، فيما تُستخدم الهواتف المؤقتة لتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام الهواتف الشخصية في البيئات التي قد تتعرض فيها البيانات للتجسس.
وكان عدد من الصحفيين والمصورين وضعوا هواتفهم الشخصية وهواتف العمل، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات الذكية، داخل تلك الحقائب قبل وصول الوفد الأمريكي إلى الصين الأربعاء الماضي، ولم تُجمع هذه الأجهزة خلال رحلة العودة، ما أتاح لأصحابها استخدامها، بخلاف الذين اعتمدوا على هواتفهم العادية أثناء الزيارة، إذ طُلب منهم تسليمها.
وتأتي هذه التدابير في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الاتصالات والبيانات خلال الزيارات الخارجية للرؤساء الأمريكيين، ولا سيما في ظل المخاوف من عمليات التجسس الإلكتروني واختراق الأجهزة المحمولة، وذلك عقب سلسلة لقاءات أجراها ترامب في مدينة شنتشن مع عدد من القادة، بينهم الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.