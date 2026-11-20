واشنطن-سانا‏

أعلن نائب المراقب المالي في وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” آرثر ميلر أن تكلفة الحرب على إيران تجاوزت 48 ‏مليار دولار منذ أواخر شباط الماضي.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن ميلر قوله، خلال جلسة استماع في الكونغرس أمس الخميس، بشأن ترشيحه لمنصب ‏مساعد وزير البحرية للإدارة المالية: “إن إجمالي الإنفاق على الحرب بلغ 48.3 مليار دولار حتى 13 تشرين الثاني ‏الجاري”.‏

وأوضح ميلر أن المبلغ يشمل تكاليف الذخائر واستبدال المعدات والنفقات التشغيلية، لكنه لا يتضمن الأضرار التي ‏لحقت بالقواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط جراء الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، كما لا ‏يشمل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب.‏

ووفقاً لتقديرات سابقة لمكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، فإن الرقم المعلن يمثل زيادة بنحو 26 بالمئة مقارنة ‏بتقدير سابق بلغت فيه تكلفة الحرب نحو 38 مليار دولار حتى الأول من آب الماضي.‏

وتسببت الحرب الأمريكية الإيرانية في تداعيات اقتصادية واسعة، مع تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ‏الحيوي لصادرات النفط والغاز، وفرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية، وتعزيز وجودها البحري في ‏الشرق الأوسط، بما يشمل حاملات طائرات، ما رفع الأعباء الاقتصادية والعسكرية للحرب.‏