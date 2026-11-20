واشنطن-سانا
أعلن نائب المراقب المالي في وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” آرثر ميلر أن تكلفة الحرب على إيران تجاوزت 48 مليار دولار منذ أواخر شباط الماضي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ميلر قوله، خلال جلسة استماع في الكونغرس أمس الخميس، بشأن ترشيحه لمنصب مساعد وزير البحرية للإدارة المالية: “إن إجمالي الإنفاق على الحرب بلغ 48.3 مليار دولار حتى 13 تشرين الثاني الجاري”.
وأوضح ميلر أن المبلغ يشمل تكاليف الذخائر واستبدال المعدات والنفقات التشغيلية، لكنه لا يتضمن الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط جراء الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، كما لا يشمل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب.
ووفقاً لتقديرات سابقة لمكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، فإن الرقم المعلن يمثل زيادة بنحو 26 بالمئة مقارنة بتقدير سابق بلغت فيه تكلفة الحرب نحو 38 مليار دولار حتى الأول من آب الماضي.
وتسببت الحرب الأمريكية الإيرانية في تداعيات اقتصادية واسعة، مع تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط والغاز، وفرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية، وتعزيز وجودها البحري في الشرق الأوسط، بما يشمل حاملات طائرات، ما رفع الأعباء الاقتصادية والعسكرية للحرب.