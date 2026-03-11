إصابة سفينتين بقذائف مجهولة قبالة الإمارات وفي مضيق هرمز

دبي-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة اليوم الأربعاء عن إصابة سفينة حاويات قبالة سواحل الإمارات بقذيفة مجهولة، في الوقت الذي تنفذ فيه إيران اعتداءات على عدد من الدول العربية عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضدها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة قولها: إن “ربان سفينة حاويات أبلغ عن تعرض سفينته لأضرار جراء ما يشتبه بأنه قذيفة غير معروفة”، مضيفة: إن الحادث وقع على بعد 25 ميلاً بحرياً شمال غرب إمارة رأس الخيمة، ولم يتم بعد تحديد حجم الضرر لكن جميع أفراد الطاقم بخير.

ولاحقاً أعلنت الهيئة عن إصابة سفينة شحن في مضيق هرمز بمقذوف لم تعرف طبيعته، ما أدى لاندلاع النيران على متنها وتم إجلاء أفراد طاقمها.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أفادت أمس الثلاثاء بوقوع حادث بحري شمال العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث رصد قائد سفينة دوي انفجار قوي على مقربة من سفينته، وناشدت جميع السفن المبحرة في المنطقة توخي الحذر الشديد أثناء العبور، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه يهدد سلامة الملاحة البحرية.

وتأتي هذه الحوادث في سياق تصعيد عسكري وبحري غير مسبوق تشهده منطقة الخليج، منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، والتي أعقبتها هجمات إيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية استهدفت سفناً تجارية وعسكرية في مياه الخليج وبحر العرب.

وسبق أن أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية “سنتكوم” الأسبوع الماضي، أن قواتها البحرية رافقت عدة سفن تجارية عبر مضيق هرمز، في محاولة لكسر الحصار الإيراني وضمان استمرار تدفق الطاقة من الخليج.