عدن-سانا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الخميس تنفيذ 715 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتجمعات تابعة لميليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية، باستخدام الطيران المسيّر والمدفعية.
وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي، في تدوينة عبر منصة إكس: إن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية تصدّت لهجمات ومحاولات تسلل لميليشيا الحوثي، بالتزامن مع ضربات استهدفت تعزيزاتها دعماً للقوات المتمركزة في جبهات محافظة تعز.
وأضاف النزيلي أن جبهات الجوف ومأرب شهدت تنفيذ عمليات هجومية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيا، فضلاً عن إسقاط طائرة مسيّرة.
ووفقاً للتقديرات الميدانية الأولية التي أوردها النزيلي، أسفرت العمليات عن مقتل وإصابة 144 من قيادات وعناصر الميليشيا، إضافة إلى تدمير وإعطاب 96 آلية ووسيلة قتالية.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أعلنت في وقت سابق اليوم توثيق 45 جريمة وانتهاكاً، وقالت: إن ميليشيا الحوثي ارتكبتها بحق المدنيين وممتلكاتهم في محافظة تعز خلال الساعات الـ72 الماضية.