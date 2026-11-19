عدن-سانا‏

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الخميس تنفيذ 715 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتجمعات تابعة لميليشيا ‏الحوثي خلال الساعات الماضية، باستخدام الطيران المسيّر والمدفعية.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي، في تدوينة عبر منصة إكس: إن القوات ‏الحكومية والمقاومة الشعبية تصدّت لهجمات ومحاولات تسلل لميليشيا الحوثي، بالتزامن مع ضربات استهدفت ‏تعزيزاتها دعماً للقوات المتمركزة في جبهات محافظة تعز.‏

وأضاف النزيلي أن جبهات الجوف ومأرب شهدت تنفيذ عمليات هجومية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات ‏للميليشيا، فضلاً عن إسقاط طائرة مسيّرة.‏

ووفقاً للتقديرات الميدانية الأولية التي أوردها النزيلي، أسفرت العمليات عن مقتل وإصابة 144 من قيادات وعناصر ‏الميليشيا، إضافة إلى تدمير وإعطاب 96 آلية ووسيلة قتالية.‏

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أعلنت في وقت سابق اليوم توثيق 45 جريمة وانتهاكاً، وقالت: إن ميليشيا الحوثي ‏ارتكبتها بحق المدنيين وممتلكاتهم في محافظة تعز خلال الساعات الـ72 الماضية.‏