عدن-سانا

أدانت وزارة الخارجية اليمنية اعتداء ميليشيا الحوثي على العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، والذي أسفر عن أضرار مادية في أحد أبراج مركز الملك عبد الله المالي ومبانٍ مجاورة، مؤكدة أن الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: إن الاعتداء يأتي غداة إصدار الجمهورية اليمنية قانوناً يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، ما يقدم الدليل العملي على أهمية هذا التصنيف وضرورته، داعيةً شركاء اليمن إلى خطوات مماثلة بإدراج المليشيا على قوائم الإرهاب وملاحقة شبكات تمويلها.

وأكدت الوزارة تضامن اليمن الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها ودعم حقها باتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفقاً للقانون الدولي.

وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في وقت سابق اليوم تعرض أحد أبراج المركز المالي في ‏العاصمة الرياض لاعتداء شنته ميليشيا الحوثي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في عدد من ‏طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، دون تسجيل إصابات، وذلك بعد ساعات من إعلان تحالف دعم ‏الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 4 صواريخ ‏باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة ‏العربية السعودية.