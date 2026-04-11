أردوغان: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين فصل عنصري وأداة فاشية

إسطنبول-سانا

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، بأنه تجسيد للفصل العنصري واستخدام للقانون كأداة فاشية، معتبراً أنه لا يختلف جوهرياً عن السياسات الوحشية النازية.

وذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان أكد خلال كلمته أمام أعضاء اللجنة النسائية للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية في إسطنبول، أمس الجمعة، أن تطبيق عقوبة الإعدام حصراً على السجناء الفلسطينيين ليس سوى فصل عنصري واستغلال للقانون لصالح الفاشية العنصرية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الغالبية العظمى من أكثر من 72 ألف مدني قتلتهم إسرائيل في غزة هم من النساء والأطفال، محمّلاً المجتمع الدولي مسؤولية الصمت على هذه الجرائم.

وفيما يتعلق بلبنان، قال أردوغان: إن أكثر من 1.2 مليون لبناني نزحوا بسبب الاعتداءات الإسرائيلية منذ الثاني من آذار الماضي، مع سقوط أكثر من 1500 قتيل و4700 جريح، مشيراً إلى أن إسرائيل قتلت 254 لبنانياً في اليوم الذي أُعلن فيه وقف إطلاق النار وحده.

ووصف أردوغان إسرائيل بأنها شبكة تمارس الإبادة وتواصل قتل الأطفال والنساء والمدنيين متجاهلة كل القيم الإنسانية.