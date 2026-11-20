القدس المحتلة-سانا‏

رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار ‏يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مؤكدة أن هذا الحق ثابت وغير قابل للتصرف، ولا يجوز إخضاعه ‏لإرادة الاحتلال الإسرائيلي.‏

وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة “إكس”: إن التصويت يجدد الإجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في ‏تقرير مصيره، مشددة على أن تجسيد هذا الحق لا يمكن أن يبقى مؤجلاً إلى أجل غير مسمى، أو رهناً بإرادة القوة ‏القائمة بالاحتلال.‏

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن حق تقرير المصير يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال ‏دولة فلسطين وسيادتها على أرضها، بما فيها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.‏

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وأشارت الوزارة إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على إعادة تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بل يتمثل في ‏تنفيذه وحمايته، محذرة من أن استمرار الاستيطان والضم والتهجير القسري وإرهاب المستعمرين والاستيلاء على ‏الأراضي يشكل اعتداءً مباشراً على قدرة الفلسطينيين على ممارسة هذا الحق، ويقوّض الأسس المادية والسياسية لحل ‏الدولتين.‏

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ودعت الدول إلى ترجمة مواقفها وتصويتها في الأمم المتحدة إلى خطوات عملية تنسجم مع القانون الدولي، بما في ذلك ‏عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة في استمراره، واتخاذ تدابير ‏لحماية الأراضي الفلسطينية ومؤسسات دولة فلسطين وحقوق شعبها، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ‏في أسرع وقت ممكن.‏

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وكانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في وقت سابق اليوم مشروع قرار يؤكد حق الشعب ‏الفلسطيني في تقرير المصير بأغلبية كبيرة بلغت 162 دولة، مقابل معارضة 8 دول وامتناع 8 أخرى عن التصويت.‏