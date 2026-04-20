244849 قتيلاً ومصاباً منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 72,553 قتيلاً و172,296مصاباً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية في القطاع، قولها اليوم الإثنين: إن مستشفيات القطاع سجلت قتيلين و22 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الأول الماضي إلى 777 قتيلاً، إضافة إلى 2193 مصاباً، بينما جرى انتشال 761 جثماناً.

وأوضحت المصادر أن الحصيلة التراكمية منذ بدء الحرب وصلت إلى 72,553 قتيلاً و172,296مصاباً.

ولفتت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.