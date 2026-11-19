أنقرة-سانا

بحث معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط في الجيش الكويتي رائد مبارك السكران، مع رئيس إدارة العلاقات الخارجية في رئاسة الأركان العامة التركية أحمد دورغوت في الكويت أوجه التعاون المشترك، والمواضيع المدرجة على جدول أعمال الحوار العسكري الكويتي–التركي السابع.

وذكر الجيش الكويتي، في بيان على منصة إكس اليوم الخميس، أن الجانبين استعرضا سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



وتشهد العلاقات العسكرية بين الكويت وتركيا تنامياً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، وتجسّد ذلك في تبادل الزيارات الرسمية وتوسيع مجالات التعاون الدفاعي، وفي أيار الماضي، وقعت الكويت خطاب نوايا مع هيئة الصناعات الدفاعية التركية، لتعزيز التعاون في الصناعات والمنظومات الدفاعية واللوجستية، والتنسيق الفني والتقني وتبادل الخبرات.