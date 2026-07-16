الدفاعات الجوية الأردنية تسقط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

1 1842209 الدفاعات الجوية الأردنية تسقط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

عمان-سانا‏

أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر اليوم الخميس، ‏ثمانية صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات ‏المسلحة الأردنية قوله: إن عملية الاعتراض نُفذت وفق الإجراءات الدفاعية والعملياتية ‏المعتمدة، حفاظاً على سيادة المملكة وحماية أجوائها وضمان سلامة المواطنين.‏

وأوضح المصدر أن عملية الاعتراض لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، فيما ‏تعاملت فرق سلاح الهندسة الملكي مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، وعملت ‏على تأمينها، وفق الإجراءات الفنية والأمنية المتبعة.‏

ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول ‏الشائعات والأخبار غير الموثوقة.‏

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أعلنت، أمس الأربعاء، اعتراض ثلاثة ‏صواريخ قادمة من إيران وتدميرها.‏

واشنطن تفرض عقوبات على وكالة الاستخبارات الكوبية وقادة كبار
الخارجية السعودية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري في المنطقة
أوكرانيا: أكثر من 200 قاطرة دُمّرت أو تضررت منذ بداية العام جراء الهجمات الروسية
أذربيجان تحيي الذكرى الـ 36 لمأساة كانون الثاني الأسود
إصابة فلسطيني واعتقال 7 في الضفة الغربية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك