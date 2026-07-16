الدفاعات الجوية الأردنية تسقط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

عمان-سانا
أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر اليوم الخميس، ثمانية صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله: إن عملية الاعتراض نُفذت وفق الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة، حفاظاً على سيادة المملكة وحماية أجوائها وضمان سلامة المواطنين.
وأوضح المصدر أن عملية الاعتراض لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، فيما تعاملت فرق سلاح الهندسة الملكي مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، وعملت على تأمينها، وفق الإجراءات الفنية والأمنية المتبعة.
ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أعلنت، أمس الأربعاء، اعتراض ثلاثة صواريخ قادمة من إيران وتدميرها.