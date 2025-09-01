ارتقاء 9 فلسطينيين جراء المجاعة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قطاع غزة بسبب المجاعة وسوء التغذية، جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حصار القطاع ومنعه إدخال المساعدات في ظل حرب الإبادة التي يشنها عليه منذ تشرين الأول.

ونقلت وكالة وفا عن مصادر طبية في القطاع قولها: إن العدد الإجمالي لضحايا سوء التغذية ارتفع إلى 348 بينهم 127 طفلاً.

وفي الـ 22 من آب الماضي، أعلنت الأمم المتحدة المجاعة رسمياً في غزة، محذرة من أنها ستمتد إلى دير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوبه مع نهاية شهر أيلول الجاري، ومنذ ذلك الحين حتى الآن سجلت 70 حالة وفاة جراء سوء التغذية في غزة.