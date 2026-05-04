سفينة كورية جنوبية تتعرض لانفجار في مضيق هرمز دون وقوع ضحايا

سيئول-سانا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين أن سفينة شحن ترفع علمها وتُرسو في مضيق هرمز تعرضت لأضرار جراء انفجار لم تُعرف طبيعته، ما أدى إلى اندلاع حريق دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.

ونقلت صحيفة “ذا كوريا هيرالد” عن السلطات الكورية الجنوبية أن السفينة “HMM Namu” كانت ترسو خارج حدود ميناء أم القيوين في الإمارات عندما وقع الانفجار، وعلى متنها 24 بحاراً بينهم ستة كوريين جنوبيين و18 أجنبياً.

وأوضحت وزارة المحيطات والثروة السمكية أنه تم رصد انفجار في الجانب الأيسر من غرفة المحركات، مؤكدة سلامة جميع أفراد الطاقم، ومشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت الأضرار ناجمة عن هجوم أو عن لغم بحري طافٍ.

وأفادت وزارة الخارجية بأنها تتحقق من تفاصيل الحادث عبر القنوات القنصلية وأن الجهات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع وخفر السواحل، أُبلغت بالواقعة، فيما تواصل السلطات متابعة الوضع.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات في مضيق هرمز حيث لا تزال العديد من السفن عالقة فيه بسبب إغلاق المضيق وحالة عدم الاستقرار الإقليمي.