بين خطوات المارة وضجيج المركبات….حكاية يومٍ جديد في شوارع الشام تاريخ النشر: 2026/11/19 3:58 مساءً اخر تحديث: 2026/11/19 3:58 مساءً قائمة الصور 1/9 تجربة ثقافية متكاملة يقدّمها جناح المملكة العربية السعودية لزوار معرض دمشق الدولي للكتاب صور جوية لمخيم كرم الزيتون بمدينة أعزاز في ريف حلب بعد ليلة ماطرة. أهالي حماة يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الأعلى الكبير وسط المدينة صناعة القصب في ريف دمشق.. حرفة يدوية تقاوم الاندثار مع ازدياد الازدحام بالأسواق ليلاً.. تكثّف قوى الأمن الداخلي انتشارها في معرة النعمان بريف إدلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:شوارع الشامشوارع دمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السعودية تدين التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وتؤكد دعم سيادة سوريا علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية وزير الداخلية يبحث مع وفد من الإنتربول تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل التصدي لمحاولات “حزب الله” تقويض سيادة لبنان غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق مبادرة “قطاف 2026” احتفالاً بذكرى التحرير آخر الأخبار المحافظاتحلب ورشة بحلب تبحث تطبيق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي دولي فقدان عشرات المهاجرين جراء انقلاب قارب قبالة سواحل السنغال دولي التوتر الإثيوبي الإريتري.. تصعيد دبلوماسي واحتمالات حرب جديدة