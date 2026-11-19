دمشق-سانا

يعقد الاتحاد العربي السوري لبناء الأجسام واللياقة البدنية مؤتمره السنوي يوم الأحد، الواقع ‏في 22 تشرين الثاني الجاري، في قاعة المؤتمرات بوزارة الرياضة والشباب، لمناقشة ‏أعمال الاتحاد وتقييم إنجازات الموسم الرياضي لعام 2026، واستعراض خططه للمرحلة ‏المقبلة.‏

ويتضمن برنامج المؤتمر وفق إعلان الاتحاد عبر صفحته على فيسبوك، تكريم الأبطال ‏واللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ للمشاركة في بطولة العالم وآسيا لعام 2026، وعرض ‏الإنجازات والتقارير السنوية، واستعراض حصيلة البطولات والبرامج المنفذة، إضافة إلى ‏مناقشة آليات تأهيل وصقل الكوادر الفنية.‏

كما يناقش المؤتمر النظام الداخلي المحدث للاتحاد، وتحديد صلاحيات اللجان ‏التخصصية ولوائح الانضباط، إلى جانب النظام المالي والموازنة السنوية وآليات الدعم ‏المالي والرسوم، تمهيداً للتصويت على البنود المطروحة والتصديق عليها من قبل أعضاء ‏الهيئة العامة.‏

ويفتح المؤتمر باب النقاش المباشر بين المدربين والحكام واللاعبين للإجابة عن تساؤلاتهم ‏ومقترحاتهم المتعلقة بتطوير واقع اللعبة.‏

ومن المقرر أن تنطلق أعمال المؤتمر عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.‏