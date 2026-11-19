دمشق-سانا
يعقد الاتحاد العربي السوري لبناء الأجسام واللياقة البدنية مؤتمره السنوي يوم الأحد، الواقع في 22 تشرين الثاني الجاري، في قاعة المؤتمرات بوزارة الرياضة والشباب، لمناقشة أعمال الاتحاد وتقييم إنجازات الموسم الرياضي لعام 2026، واستعراض خططه للمرحلة المقبلة.
ويتضمن برنامج المؤتمر وفق إعلان الاتحاد عبر صفحته على فيسبوك، تكريم الأبطال واللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ للمشاركة في بطولة العالم وآسيا لعام 2026، وعرض الإنجازات والتقارير السنوية، واستعراض حصيلة البطولات والبرامج المنفذة، إضافة إلى مناقشة آليات تأهيل وصقل الكوادر الفنية.
كما يناقش المؤتمر النظام الداخلي المحدث للاتحاد، وتحديد صلاحيات اللجان التخصصية ولوائح الانضباط، إلى جانب النظام المالي والموازنة السنوية وآليات الدعم المالي والرسوم، تمهيداً للتصويت على البنود المطروحة والتصديق عليها من قبل أعضاء الهيئة العامة.
ويفتح المؤتمر باب النقاش المباشر بين المدربين والحكام واللاعبين للإجابة عن تساؤلاتهم ومقترحاتهم المتعلقة بتطوير واقع اللعبة.
ومن المقرر أن تنطلق أعمال المؤتمر عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.