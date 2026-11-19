طوكيو-سانا

أصيب شخصان على الأقل، اليوم الخميس، جراء زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها: إنّ الزلزال وقع في تمام الساعة 2:22 فجراً بالتوقيت المحلي، على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه في منطقة أماكوسا-أشيكيتا بالمحافظة، مشيرةً إلى أن شخصين أصيبا جراء الزلزال، فيما لم يصدر أي تحذير من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).

وأوضحت وكالة الأرصاد أن السكان شعروا بالزلزال في جميع أنحاء جزيرة كيوشو الرئيسة جنوب غربي البلاد، وفي أجزاء من جزيرتي شيكوكو وهونشو، ودعت سكان المنطقة إلى توخي الحذر والبقاء في حالة تأهب تحسباً لوقوع هزات أرضية مماثلة في الشدة لمدة أسبوع تقريباً.

وأصدرت حكومتا بلديتي ميناماتا وكوما، إثر ذلك، أوامر إخلاء للسكان، فيما أعلنت شركة السكك الحديدية جيه آر كيوشو (JR Kyushu) تعليق حركة ثماني رحلات لقطارات شينكانسن فائقة السرعة بين محطتي هاكاتا وكاغوشيما-تشو، ما أثّر في خطط نحو 5,600 مسافر.

وكانت محافظة كوماموتو قد تعرضت في 28 تموز الماضي لزلزال مدمر بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر، أودى بحياة أكثر من 30 شخصاً، كما خلّف أضراراً مادية جسيمة.