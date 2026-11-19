القدس المحتلة-سانا‏

قُتل شاب فلسطيني، اليوم الخميس، متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي، وأصيبت امرأة ‏برصاص الاحتلال في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات بالضفة الغربية ‏طالت 11 فلسطينياً.‏

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى ‏قوله: إنّ شاباً قتل صباح اليوم متأثراً بإصابته جراء قصف سابقٍ استهدف تجمعاً ‏للمواطنين شمالي مخيم البريج، وسط القطاع، فيما أصيبت امرأة لدى إطلاق جنود ‏الاحتلال النار باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في مدينة حمد السكنية شمالي ‏خان يونس، جنوبي القطاع.‏

تدمير منازل شرقي مخيم المغازي

إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم عمليات نسف استهدفت منازل ومنشآت وسط ‏القطاع، ضمن عدوان جديد بدأ أمس في ثلاثة مربعات غربي ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، ‏وقالت مصادر: إن قوات الاحتلال دمرت عدداً من المنازل التي أخلاها سكانها بأوامر ‏قسرية من إسرائيل شرقي مخيم المغازي، باستخدام صناديق تحوي مواد متفجرة ألقتها ‏طائرات مسيّرة من طراز “كواد كابتر”، ما خلّف دماراً كبيراً.‏

وكانت قوات الاحتلال قد توغلت، أمس الأربعاء، غرب ما يسمى “الخط الأصفر”، في ‏منطقة المغراقة، وعند جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، وفي حي الدعوة شمالي ‏مخيم النصيرات، وذلك للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين ‏الأول 2025.‏

اعتقالات بالضفة الغربية ‏

وفي الضفة الغربية، نفّذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات اعتقلت خلالها ‏أربعة فلسطينيين من بلدات وقرى جنوب محافظة قلقيلية، وأربعة آخرين في محافظة ‏الخليل، وآخر من بلدة طمون جنوب طوباس، إضافة إلى أسيرين محررين من ضاحية ‏ارتاح جنوب طولكرم وبلدة عتيل شمالها، بعد مداهمة منازلهم.‏

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية ‏على قطاع غزة، أسفرت حتى أمس عن مقتل 74,710 فلسطينيين، وإصابة 176,131 ‏آخرين.‏