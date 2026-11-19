القدس المحتلة-سانا
قُتل شاب فلسطيني، اليوم الخميس، متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي، وأصيبت امرأة برصاص الاحتلال في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات بالضفة الغربية طالت 11 فلسطينياً.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى قوله: إنّ شاباً قتل صباح اليوم متأثراً بإصابته جراء قصف سابقٍ استهدف تجمعاً للمواطنين شمالي مخيم البريج، وسط القطاع، فيما أصيبت امرأة لدى إطلاق جنود الاحتلال النار باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في مدينة حمد السكنية شمالي خان يونس، جنوبي القطاع.
تدمير منازل شرقي مخيم المغازي
إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم عمليات نسف استهدفت منازل ومنشآت وسط القطاع، ضمن عدوان جديد بدأ أمس في ثلاثة مربعات غربي ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، وقالت مصادر: إن قوات الاحتلال دمرت عدداً من المنازل التي أخلاها سكانها بأوامر قسرية من إسرائيل شرقي مخيم المغازي، باستخدام صناديق تحوي مواد متفجرة ألقتها طائرات مسيّرة من طراز “كواد كابتر”، ما خلّف دماراً كبيراً.
وكانت قوات الاحتلال قد توغلت، أمس الأربعاء، غرب ما يسمى “الخط الأصفر”، في منطقة المغراقة، وعند جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، وفي حي الدعوة شمالي مخيم النصيرات، وذلك للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول 2025.
اعتقالات بالضفة الغربية
وفي الضفة الغربية، نفّذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات اعتقلت خلالها أربعة فلسطينيين من بلدات وقرى جنوب محافظة قلقيلية، وأربعة آخرين في محافظة الخليل، وآخر من بلدة طمون جنوب طوباس، إضافة إلى أسيرين محررين من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم وبلدة عتيل شمالها، بعد مداهمة منازلهم.
ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت حتى أمس عن مقتل 74,710 فلسطينيين، وإصابة 176,131 آخرين.