القاهرة-سانا
أدان البرلمان العربي بأشد العبارات إعلان كيان الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية جديدة في محيط ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” وسط قطاع غزة، واستهداف مربعات سكنية مأهولة.
وحذّر البرلمان، في بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم الخميس، من أن العملية تمثل تصعيداً عسكرياً خطيراً يهدد حياة الفلسطينيين، وينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، فضلاً عن كونها انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار والالتزامات المترتبة عليه.
وأكد البرلمان أن استمرار العملية وتوسيع نطاقها قد يؤديان إلى سقوط مزيد من القتلى والجرحى، وتهجير الفلسطينيين من مناطق سكنهم وتقييد حركتهم، مشيراً إلى أن مواصلة كيان الاحتلال تصعيده العسكري وفرض وقائع ميدانية جديدة تمثل استخفافاً بالمجتمع الدولي وتحدياً للإرادة الدولية والجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإلزام الاحتلال بوقف العملية العسكرية ومنع توسيع نطاقها، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للفلسطينيين، وضمان حرية تنقلهم وعدم المساس بمناطق سكنهم.
وحذّر من أن الصمت الدولي إزاء هذا التصعيد يشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته، ويمثل تراجعاً خطيراً عن مسؤوليات المجتمع الدولي في حماية المدنيين وصون الأمن والسلم الدوليين.
وأكد البرلمان أن قطاع غزة لا يحتمل مزيداً من العمليات العسكرية والدمار والتهجير، مشدداً على أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو تقويض اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تواجه بموقف دولي حازم وإجراءات رادعة، وأن حماية أرواح الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم مسؤولية قانونية وإنسانية وأخلاقية لا تحتمل مزيداً من الصمت أو التهاون.
وكانت قوات الاحتلال توغلت، أمس الأربعاء، غرب ما يسمى “الخط الأصفر”، في منطقة المغراقة، وعند جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، وفي حي الدعوة شمالي مخيم النصيرات، وذلك للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول 2025.
ووجه البرلمان العربي في التاسع من الشهر الجاري نداءً إنسانياً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتحرك الفوري لإنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يواجهون خطر الموت برداً وغرقاً داخل خيام النزوح المتهالكة، في ظل الأمطار الغزيرة والعواصف والبرد القارس، وانعدام أبسط مقومات المأوى الآمن والحماية الإنسانية.