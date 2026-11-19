القاهرة-سانا‏

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أدان البرلمان العربي بأشد العبارات إعلان كيان الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية جديدة ‏في محيط ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” وسط قطاع غزة، واستهداف مربعات سكنية مأهولة.‏

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وحذّر البرلمان، في بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم الخميس، من أن العملية تمثل تصعيداً ‏عسكرياً خطيراً يهدد حياة الفلسطينيين، وينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، فضلاً عن ‏كونها انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار والالتزامات المترتبة عليه.‏

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وأكد البرلمان أن استمرار العملية وتوسيع نطاقها قد يؤديان إلى سقوط مزيد من القتلى والجرحى، ‏وتهجير الفلسطينيين من مناطق سكنهم وتقييد حركتهم، مشيراً إلى أن مواصلة كيان الاحتلال ‏تصعيده العسكري وفرض وقائع ميدانية جديدة تمثل استخفافاً بالمجتمع الدولي وتحدياً للإرادة ‏الدولية والجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.‏

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وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإلزام ‏الاحتلال بوقف العملية العسكرية ومنع توسيع نطاقها، وتوفير الحماية الدولية اللازمة ‏للفلسطينيين، وضمان حرية تنقلهم وعدم المساس بمناطق سكنهم.‏

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وحذّر من أن الصمت الدولي إزاء هذا التصعيد يشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته، ويمثل ‏تراجعاً خطيراً عن مسؤوليات المجتمع الدولي في حماية المدنيين وصون الأمن والسلم الدوليين.‏

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وأكد البرلمان أن قطاع غزة لا يحتمل مزيداً من العمليات العسكرية والدمار والتهجير، مشدداً على ‏أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو تقويض اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تواجه ‏بموقف دولي حازم وإجراءات رادعة، وأن حماية أرواح الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم مسؤولية ‏قانونية وإنسانية وأخلاقية لا تحتمل مزيداً من الصمت أو التهاون.‏

وكانت قوات الاحتلال توغلت، أمس الأربعاء، غرب ما يسمى “الخط الأصفر”، في ‏منطقة ‏المغراقة، وعند جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، وفي حي الدعوة شمالي ‏مخيم ‏النصيرات، وذلك للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين ‏الأول ‌‏2025.‏

ووجه البرلمان العربي في التاسع من الشهر الجاري نداءً إنسانياً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والأمم ‏المتحدة للتحرك الفوري لإنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يواجهون خطر الموت برداً وغرقاً ‏داخل خيام النزوح المتهالكة، في ظل الأمطار الغزيرة والعواصف والبرد القارس، وانعدام أبسط ‏مقومات المأوى الآمن والحماية الإنسانية.‏

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