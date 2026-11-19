بكين-سانا

طور باحثون من معهد علم النفس التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بالتعاون مع جامعة شنتشن تقنية لتحفيز مناطق عميقة في الدماغ كهربائياً دون تدخل جراحي، أظهرت نتائج تجربة أولية انخفاضاً في أعراض الاكتئاب وتحسناً في القدرة على التعلم المرتبط بالمكافأة.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي في تقرير نشره أمس الأربعاء، أن التقنية المعروفة باسم «التحفيز بالتداخل الزمني»، تعتمد على تمرير تيارات كهربائية بترددات مختلفة عبر أقطاب توضع على فروة الرأس، تتداخل داخل الدماغ لاستهداف مناطق عميقة مرتبطة بالتحفيز والتعلم وتنظيم الاستجابات العاطفية، دون الحاجة إلى زرع أقطاب كهربائية أو إجراء جراحة.

واختبر الباحثون من معهد علم النفس التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بالتعاون مع جامعة شنتشن ومؤسسات بحثية أخرى، التقنية في تجربة عشوائية شملت 69 شخصاً يعانون أعراضاً اكتئابية دون المستوى السريري، واستهدفوا منطقة قشرة الفص الجبهي البطني الإنسي، التي تؤدي دوراً مهماً في معالجة المكافأة والتعلم وتنظيم المشاعر.

وأظهرت النتائج انخفاضاً أكبر في درجات أعراض الاكتئاب لدى المشاركين الذين تلقوا التحفيز الكهربائي مقارنة بمن خضعوا لتحفيز وهمي، إلى جانب تحسن قدرتهم على التعلم من التجارب المرتبطة بالمكافأة، واستمر هذا الفارق في أعراض الاكتئاب خلال متابعة امتدت سبعة أيام بعد انتهاء جلسات التحفيز.

وتشير النتائج إلى إمكانية استهداف دوائر دماغية عميقة مرتبطة بالأعراض الاكتئابية باستخدام وسائل غير جراحية، ما قد يساعد في تطوير تقنيات جديدة للتحفيز العصبي.

وتشكل النتائج خطوة بحثية في مجال التحفيز العصبي، فيما يتطلب تقييم الفاعلية العلاجية للتقنية إجراء تجارب سريرية أوسع.

والاكتئاب اضطراب نفسي يؤثر في الحالة المزاجية والتفكير والسلوك، ويتميز بالشعور بالحزن المستمر أو فقدان الاهتمام والقدرة على الاستمتاع بالأنشطة اليومية، وقد يترافق مع اضطرابات النوم والشهية، والتعب، وضعف التركيز والشعور باليأس، ويؤثر في حياة الشخص اليومية وقدرته على أداء مهامه.