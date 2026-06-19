غولر: الصناعات الدفاعية التركية تعزز قوة ردع الناتو

بروكسل-سانا

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر: إن الصناعات الدفاعية التركية أصبحت عنصراً مهماً في تعزيز قوة الردع لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ونقلت وكالة الأناضول عن غولر قوله اليوم الجمعة في بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو: إن تركيا تُعد من أبرز المساهمين في القدرات العسكرية للحلف، مشدداً على أن “الناتو القوي يحتاج إلى صناعات دفاعية قوية”.

وأضاف: إن قمة الناتو المقرر عقدها في أنقرة يومي الـ 7 والـ 8 من تموز المقبل ستكون محطة مهمة في مسار الحلف، معتبراً أنها تمثل منعطفاً في تحديد توجهاته المستقبلية في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.

وأشار إلى أن استضافة تركيا للقمة تعكس مكانتها داخل الحلف ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن بلاده ستتولى خلال الفترة المقبلة قيادة قوة الرد السريع التابعة للناتو.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أكد غولر استمرار دعم تركيا للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق سلام دائم بين موسكو وكييف، مع استعداد أنقرة لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين.

وتناول الوزير التركي الأوضاع في الشرق الأوسط، مرحباً بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، ومعلناً استعداد تركيا للإسهام في عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز عند الحاجة، دعماً لأمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية.

وأكد أن استقرار الشرق الأوسط يرتبط بشكل مباشر بأمن الناتو، مشدداً على استمرار بلاده في دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي.

واختتم غولر تصريحاته بالتأكيد على أن تركيا أصبحت في قلب النظام الأمني الدولي، بفضل قدراتها العسكرية المتنامية وصناعتها الدفاعية المتطورة ودبلوماسيتها النشطة.

يشار إلى أن الحكومة الإيطالية أعلنت موافقتها أمس الخميس على مشروع مشترك أُطلق بين شركتي “ليوناردو” الإيطالية و”بايكار” التركية، لإنتاج منظومات الطائرات المسيّرة، فيما يؤكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تعزيز تركيا صناعاتها الدفاعية وقدراتها التكنولوجية أسس لعهد جديد جعلها أكثر استقلالية وتأثيراً إقليمياً ودولياً.