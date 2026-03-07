حاملة طائرات أمريكية ثالثة في طريقها لمنطقة الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم السبت عن استعدادها لنشر حاملة طائرات ثالثة في منطقة الشرق الأوسط، في وقت تتزايد فيه التصعيدات العسكرية.

وذكر موقع “stars and stripes” الأمريكي أن حاملة الطائرات “يو إس إس جورج إتش دبليو بوش” أكملت تدريباتها قبل الانتشار، ومن المنتظر أن تتوجه قريباً نحو شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت حاملة الطائرات الأكبر في العالم “يو إس إس جيرالد فورد”، متمركزة مؤخراً قبل أن تتحرك عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر.

وفي الوقت ذاته، لا تزال حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” تعمل في بحر العرب، لتوجيه ضربات ضد إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم السبت، أن إيران ستتعرض “لضربة قوية للغاية”، مشيراً إلى أنّ واشنطن تدرس بجدية ⁠استهداف مناطق إيرانية وفئات لم تكن مُدرجة ضمن خطط ⁠الاستهداف حتى هذه ⁠اللحظة.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الثاني، فيما تواصل إيران اعتداءاتها على دول عربية في المنطقة، خلفت قتلى وإصابات وأضراراً مادية كبيرة.