حاملة طائرات أمريكية ثالثة في طريقها لمنطقة الشرق الأوسط

1428104.jpeg حاملة طائرات أمريكية ثالثة في طريقها لمنطقة الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم السبت عن استعدادها لنشر حاملة طائرات ثالثة في منطقة الشرق الأوسط، في وقت تتزايد فيه التصعيدات العسكرية.

وذكر موقع “stars and stripes” الأمريكي أن حاملة الطائرات “يو إس إس جورج إتش دبليو بوش” أكملت تدريباتها قبل الانتشار، ومن المنتظر أن تتوجه قريباً نحو شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت حاملة الطائرات الأكبر في العالم “يو إس إس جيرالد فورد”، متمركزة مؤخراً قبل أن تتحرك عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر.

وفي الوقت ذاته، لا تزال حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” تعمل في بحر العرب، لتوجيه ضربات ضد إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم السبت، أن إيران ستتعرض “لضربة قوية للغاية”، مشيراً إلى أنّ واشنطن تدرس بجدية ⁠استهداف مناطق إيرانية وفئات لم تكن مُدرجة ضمن خطط ⁠الاستهداف حتى هذه ⁠اللحظة.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الثاني، فيما تواصل إيران اعتداءاتها على دول عربية في المنطقة، خلفت قتلى وإصابات وأضراراً مادية كبيرة.

ارتقاء سبعة فلسطينيين باعتداءات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 
الاحتلال يصيب شاباً ويعتقله شمال شرق القدس
الجامعة العربية والبرلمان العربي يدينان محاولة فرض واقع استعماري جديد في الضفة الغربية
إعلام الأسرى الفلسطينييين: مضي الاحتلال في تنفيذ قانون الإعدام جريمة إبادة
قطر: اقتحامات المستوطنين باحات المسجد الأقصى انتهاك سافر للقانون الدولي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك