عدن‏-سانا

نفّذت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأربعاء 21 غارة جوية طالت مواقع ميليشيا الحوثي وتجمعاتها وتحصيناتها ضمن عملية فجر اليمن.

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد ماجد النزيلي في تدوينة على إكس اليوم الأربعاء، أنه خلال الساعات الماضية، نفذت القوات 746 غارة وعملية استهداف شملت 21 غارة بالطيران الحربي، و43 عملية استهداف بالطيران المسيّر، و44 بالراجمات، و638 بمدفعية الميدان.

وأضاف إن العمليات أسفرت عن مقتل 142 من قيادات الميليشيا وعناصرها الميدانية، وتدمير وإعطاب عدد 72 آلية ومدرعة ومعدات عسكرية تابعة للمليشيا.

وأشار إلى تصدّي القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في تعز لهجمات المليشيا ومحاولات تسللها في عدد من المحاور، بالتزامن مع استهداف مواقعها وتجمعاتها بالطيران الحربي والمسيّر.

وأوضح أنه في الجبهة الشرقية للعاصمة صنعاء المتمثلة في جبهات مأرب والجوف، تخوض القوات المسلحة مواجهات مع الميليشيا وتتعامل مع تحركاتها، بينما تواصل في الجبهة الجنوبية التعامل مع تجمعات الميليشيا.

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وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس الثلاثاء تنفيذ 660 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال، ضمن عملية “فجر اليمن”.