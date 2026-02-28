دول خليجية تتعرض لاعتداءات في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران

عواصم-سانا

أعلنت عدة دول في الخليج العربي والأردن اليوم السبت، عن تعرضها لاعتداءات في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.

ففي قطر، أعلنت وزارة الدفاع في بيان لها، عن التصدي بنجاح لعدد من الهجمات التي استهدفت أراضي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الوزارة قولها في بيان اليوم السبت، إنها تمكنت بفضل الجاهزية العالية واليقظة الأمنية، والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، من التصدي بنجاح ‏لعدد من الهجمات التي استهدفت أراضي الدولة.

وأكدت الدفاع القطرية، أن التعامل مع التهديد تم فور رصده ووفق الخطة الأمنية المعتمدة مسبقاً، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة، مشددةً على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، مجدداً التأكيد على أن الأوضاع الأمنية مستقرة، وتحت السيطرة الكاملة.

وفي السياق، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني القطري عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر، استناداً إلى آخر التطورات الحاصلة في المنطقة، وفي إطار حرص الهيئة على ضمان أعلى مستويات السلامة والأمن لكل الرحلات الجوية.

وأكدت الهيئة في بيان لها، استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن آخر المستجدات، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات فور توفرها.

وفي البحرين، أعلنت المملكة عن وقوع اعتداءات خارجية استهدفت مواقع ومنشآت داخل حدود المملكة، مشيرةً إلى تعرض مركز الخدمات التابع للأسطول الأمريكي الخامس لهجوم صاروخي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين، عن مركز الاتصال الوطني البحريني قوله اليوم السبت: إنه بعد وقوع الاعتداءات باشرت الجهات الأمنية والعسكرية المختصة فوراً تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة.

وأعرب المركز عن إدانة حكومة مملكة البحرين الشديدة لهذه الاعتداءات الغادرة التي تمثل تهديداً مباشراً لأمن المملكة، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مؤكداً أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها، وذلك بالتنسيق مع حلفائها وشركائها.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية، حيث تعاملت معها الدفاعات الجوية الإماراتية بكفاءة عالية، وتم التصدي بنجاح لعدد من الصواريخ.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الوزارة قولها في بيان: إن الأجهزة المختصة في الدولة تعاملت مع سقوط شظايا على منطقة سكنية في مدينة أبو ظبي، أسفرت عن بعض الأضرار المادية، ووفاة شخص من الجنسية الآسيوية، مؤكدةً أن الوضع الأمني في الدولة تحت السيطرة، وجميع الجهات المعنية تتابع التطورات على مدار الساعة.

وأدانت الوزارة هذا الهجوم بأشد العبارات، مؤكدةً رفض الدولة القاطع لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت والمؤسسات الوطنية، ومشددةً على أن مثل هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً، وعملاً جباناً يهدد أمن وسلامة المدنيين، ويقوض الاستقرار.

وشددت الوزارة على أن هذا الاستهداف يُعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، وأن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وأكدت الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها، وأضافت: إن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.

وفي الكويت، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، عن إطلاق صفارات الإنذار في البلاد، فيما أشارت مصادر كويتية عن تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ اخترقت مجالها الجوي قبل وصولها للأهداف.

وفي عمان أعلن الجيش الأردني في بيان له، عن إسقاط صاروخين باليستيين استهدفا البلاد.

وشنت إسرائيل وأمريكا اليوم السبت، هجوماً جوياً مشتركاً على إيران، استهدف عشرات المواقع والأهداف في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى، فيما قالت إيران: إنها ردت على هذا الهجوم بعشرات الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل.