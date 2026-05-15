مدير المخابرات الأمريكية يزور كوبا وترامب يشترط “تغييرات ‏جوهرية” للتعاون مع هافانا

هافانا/واشنطن-سانا
كشف مسؤول في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه”، أن مدير الوكالة جون راتكليف نقل إلى مسؤولين كوبيين كبار في هافانا رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفادها أن الولايات المتحدة “ستتعاون بجدية” مع كوبا في القضايا الاقتصادية والأمنية فقط إذا أجرت “تغييرات جوهرية”.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: إن زيارة راتكليف تعد الثانية فقط لمدير وكالة مخابرات مركزية أمريكية إلى كوبا منذ ثورة الزعيم الراحل فيدل كاسترو عام 1959، ما يعكس مستوى نادراً من التواصل رفيع المستوى بين البلدين.
ولم يوضح المسؤول طبيعة التغييرات التي تطالب بها إدارة ترامب، فيما دأبت الولايات المتحدة منذ عقود على مطالبة كوبا بفتح اقتصادها الذي تديره الدولة، وإجراء انتخابات “حرة ونزيهة”، إضافة إلى دفع تعويضات عن الممتلكات التي صادرتها حكومة كاسترو.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الجانبين بحثا أيضاً ملفات التعاون الاستخباراتي والاستقرار الاقتصادي والقضايا الأمنية، مؤكداً أن واشنطن تريد ضمان ألا تكون كوبا “ملاذاً آمناً لأعداء الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي”، من دون توضيح الجهات المقصودة بذلك.
من جهتها أعلنت كوبا رسمياً زيارة راتكليف، مؤكدة في بيان أنه أجرى محادثات مع مسؤولين في وزارة الداخلية الكوبية، تناولت التعاون الثنائي بين أجهزة إنفاذ القانون بما يخدم أمن البلدين والأمن الإقليمي والدولي.
وأضاف البيان: إن الجانب الكوبي أكد أن جزيرة كوبا لا تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.
وتأتي الزيارة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وهافانا، بعدما كثفت إدارة ترامب ضغوطها على الجزيرة عبر التهديد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزودها بالوقود، الأمر الذي تسبب بأزمة طاقة حادة وانقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي.
وكانت الحكومة الكوبية أبدت استعدادها أمس الخميس لبحث مقترح أمريكي يقضي بتقديم مساعدات مالية بقيمة 100 مليون دولار، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة حادة في الطاقة وانقطاعات واسعة للتيار الكهربائي.