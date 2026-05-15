مدير المخابرات الأمريكية يزور كوبا وترامب يشترط “تغييرات ‏جوهرية” للتعاون مع هافانا

هافانا/واشنطن-سانا‏

كشف مسؤول في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي ‏إيه”، أن مدير الوكالة جون راتكليف نقل إلى مسؤولين كوبيين كبار ‏في هافانا رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفادها أن ‏الولايات المتحدة “ستتعاون بجدية” مع كوبا في القضايا الاقتصادية ‏والأمنية فقط إذا أجرت “تغييرات جوهرية”.‏

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن المسؤول، الذي طلب عدم ‏الكشف عن هويته، قوله: إن زيارة راتكليف تعد الثانية فقط لمدير ‏وكالة مخابرات مركزية أمريكية إلى كوبا منذ ثورة الزعيم الراحل ‏فيدل كاسترو عام 1959، ما يعكس مستوى نادراً من التواصل ‏رفيع المستوى بين البلدين.‏

ولم يوضح المسؤول طبيعة التغييرات التي تطالب بها إدارة ‏ترامب، فيما دأبت الولايات المتحدة منذ عقود على مطالبة كوبا ‏بفتح اقتصادها الذي تديره الدولة، وإجراء انتخابات “حرة ونزيهة”، ‏إضافة إلى دفع تعويضات عن الممتلكات التي صادرتها حكومة ‏كاسترو.‏

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الجانبين بحثا أيضاً ملفات ‏التعاون الاستخباراتي والاستقرار الاقتصادي والقضايا الأمنية، ‏مؤكداً أن واشنطن تريد ضمان ألا تكون كوبا “ملاذاً آمناً لأعداء ‏الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي”، من دون توضيح ‏الجهات المقصودة بذلك.‏

من جهتها أعلنت كوبا رسمياً زيارة راتكليف، مؤكدة في بيان أنه ‏أجرى محادثات مع مسؤولين في وزارة الداخلية الكوبية، تناولت ‏التعاون الثنائي بين أجهزة إنفاذ القانون بما يخدم أمن البلدين ‏والأمن الإقليمي والدولي.‏

وأضاف البيان: إن الجانب الكوبي أكد أن جزيرة كوبا لا تشكل تهديداً ‏للأمن القومي الأمريكي.‏

وتأتي الزيارة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وهافانا، بعدما ‏كثفت إدارة ترامب ضغوطها على الجزيرة عبر التهديد بفرض ‏رسوم جمركية على الدول التي تزودها بالوقود، الأمر الذي تسبب ‏بأزمة طاقة حادة وانقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي.‏

وكانت الحكومة الكوبية أبدت استعدادها أمس الخميس لبحث مقترح ‏أمريكي يقضي بتقديم مساعدات مالية بقيمة 100 مليون دولار، في ‏وقت تواجه فيه البلاد أزمة حادة في الطاقة وانقطاعات واسعة ‏للتيار الكهربائي.‏