بكين -سانا

أكد الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين متانة العلاقات بين البلدين وقدرتها على مواجهة التحديات، مشيرين إلى أنها تقدم نموذجاً للعلاقات بين الدول الكبرى، في ظل التوجه نحو تعزيز التعاون الدولي.



وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن الرئيسين أكدا خلال لقائهما في مدينة شنتشن الصينية، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، أهمية مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في مختلف المجالات.



وأوضح شي ضرورة الحفاظ على حيوية العلاقات الصينية الروسية وروح المبادرة فيها، ومواصلة استكشاف آفاق التعاون وتعزيز أبعاده في المرحلة الجديدة، واتخاذ خطوات عملية لتوسيع التعاون الشامل بين البلدين.



وشدد الرئيس الصيني على أهمية تفعيل آليات التواصل بين حكومتي البلدين ومؤسساتهما التشريعية وقواتهما المسلحة، بما يضمن تنفيذ التفاهمات والتوافقات التي توصل إليها رئيسا الدولتين.



من جانبه، أكد بوتين استعداد روسيا للعمل مع الصين لتعزيز التنمية والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمضي قدماً نحو بناء عالم متعدد الأقطاب، والمساهمة في جعل نظام الحوكمة العالمي أكثر عدالة، ولعب أدوار مهمة في الحفاظ على استقرار العلاقات الدولية.



وأشار الرئيس الروسي إلى استمرار التواصل رفيع المستوى بين البلدين، وبلوغ حجم التبادل التجاري مستويات قياسية جديدة، إلى جانب إحراز تقدم ملموس في التعاون العملي بمختلف المجالات، لافتاً إلى أن الجانبين عقدا خلال العام الماضي 4 اجتماعات مثمرة أسهمت في الحفاظ على الزخم الإيجابي للعلاقات بينهما.



وانطلقت في وقت سابق اليوم بمدينة شنتشن الصينية القمة 33 لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك” وتستمر أعمالها حتى يوم غد الخميس.