القدس المحتلة -سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الأربعاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه منازل الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة العشرات.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من المنازل وفتشتها ودمّرت محتوياتها، كما اقتحمت قرية الطبقة جنوب غرب الخليل، واحتجزت عدداً من الشبان ونكلت بهم.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال وهدم المنازل في محافظة الخليل، حيث أجبرت قوات الاحتلال في 5 من تشرين الثاني الجاري عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها في حارتَي أبو سنينة وجابر بالمدينة، وحوَّلتها إلى ثكنات عسكرية، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين ومصادرة ممتلكات فلسطينية.